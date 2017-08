Actualidade

A Itália confrontou-se na quinta-feira com uma série de incêndios, que provocaram a morte de uma mulher na região dos Abruzos, no cento do país, e o encerramento temporário de uma autoestrada ao longo da costa mediterrânica.

A mulher, com 79 anos, foi descoberta sem vida num campo perto do seu domicílio, em Sant'Omero, aparentemente vítima das chamas que devastaram dois hectares de terras agrícolas nesta zona.

Um troço da autoestrada costeira Via Aurelia, que liga a região de Roma à Riviera italiana, foi fechado durante várias horas devido a um grande incêndio, que se declarou perto de Grosseto, na Toscana.