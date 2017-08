Actualidade

O incêndio que deflagrou esta noite numa das torres residenciais mais altas do mundo, no Dubai, afeta mais de metade do edifício e está a provocar a queda de vários detritos.

Os bombeiros estão a trabalhar para controlar o fogo e até agora não há referência a feridos na torre, designada Torre Tocha ('Torch Tower'), localizada na popular vizinhança da marina.

"A Defesa Civil do Dubai evacuou o edifício com sucesso e está a trabalhar para ter o fogo sob controlo", afirmou o serviço oficial de imprensa, em mensagem colocada na rede social Twitter.