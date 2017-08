Actualidade

Os quatro ministros de Estado do executivo timorense apresentaram hoje ao primeiro-ministro relatórios de governação dos dois anos e meio do VI Governo constitucional, destacando os êxitos alcançados apesar dos desafios que permanecem.

Os relatórios de governação, entregues numa cerimónia no Salão Nobre do Ministério dos Negócios Estrangeiros em Díli, incluem detalhes do processo de governação de todos os Ministérios, Secretarias de Estado, organismos e entidades públicas.

Agio Pereira, ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros, afirmou que se trata de um registo dos "marcos mais significativos de dois anos e meio de trabalho" do VI Governo.