Venezuela

O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela (CNE) anunciou na quinta-feira que vai repetir as eleições para a Assembleia Constituinte, realizadas no passado domingo, em dois municípios.

Os municípios em causa são Miranda, no estado de Mérida, e Francisco de Miranda, no estado de Táchira, disse em conferência de imprensa a presidente do CNE, Tibisay Lucena.

"A repetição do processo foi aprovada na sessão de reitores desta quinta-feira, porque nos mencionados municípios, a violência manifestou-se com força e não permitiu que os eleitores exercessem o direito ao sufrágio", explicou o CNE, em comunicado.