Actualidade

O festival VOA dá hoje início à segunda edição em Corroios, no Seixal, com um cartaz que, ao longo de três dias, vai reunir, na Quinta da Marialva, nomes maiores do metal como Carcass, Venom e Obituary.

Um ano depois da edição que marcou a mudança do festival de Vagos para uma zona mais próxima de Lisboa, o VOA - Heavy Rock Festival arranca hoje, às 17:00, com os portugueses Process of Guilt, em vias de lançar o novo disco, "Black Earth", enquanto no palco Loud! vão estar os também portugueses Névoa, a partir das 17:30.

Às 18:00 começa o concerto dos holandeses The Charm The Fury, seguindo-se Earth Drive, Insomnium, The Black Wizards, Epica e, a fechar a noite, os britânicos Carcass, uma das principais bandas do metal extremo, que originou dezenas de sucedâneos depois do lançamento, em particular, da dupla de álbuns "Reek of Putrefaction" e "Symphonies of Sickness", no final dos anos 1980.