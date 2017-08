Actualidade

Todas as regiões de Portugal continental e a ilha da Madeira apresentam hoje risco 'muito elevado' de exposição à radiação ultravioleta (UV), de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A ilha do Porto Santo está com risco 'elevado', a Horta, na ilha do Faial, Açores, está em risco 'moderado' e Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, e Santa Cruz das Flores, ilha das Flores, estão com níveis 'baixos'.