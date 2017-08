Incêndios

Mais de 6.700 hectares de áreas protegidas arderam nos incêndios deste ano, que queimaram mais de metade do Monumento Natural das Portas de Rodão e mais de 2.700 hectares do Parque Natural do Douro Internacional.

Segundo o relatório provisório do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), entre 01 de janeiro e 31 de julho terão ardido 6.790 hectares da Rede Nacional de Áreas Protegidas, com destaque para o Parque Natural do Douro Internacional pela maior extensão de área afetada (2.791,8 hectares, o equivalente a 1,6% da área total do parque).

O documento destaca também o Parque Natural Regional do Vale do Tua, com 1.784,3 hectares de área ardida (7,2% da área total).