Actualidade

O incêndio no Dubai num dos maiores edifícios residenciais do mundo foi dado como controlado pelos bombeiros, de acordo com a proteção civil dos Emirados Árabes Unidos.

As chamas estavam sob controlo às 03:30 (00:30 em Lisboa), sem que tenham sido registados feridos, indicou.

De acordo com testemunhas, o incêndio na Torre Tocha (Torch Tower) uma das torres residenciais mais alta do mundo com 86 andares, começou pouco depois da 01:00 (22:00 em Lisboa).