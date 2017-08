Actualidade

A Câmara de Coimbra vai prestar uma homenagem a Zeca Afonso, de quinta-feira a dia 12, com uma exposição sobre o artista, uma conferência e concertos de B Fachada e Vitorino com Ricardo Ribeiro, entre outras iniciativas.

A homenagem é antecipada com a inauguração hoje da exposição "José Afonso - De Coimbra à Fraternidade Utópica", na Casa Municipal da Cultura, que conta com discos do cantautor, publicações com entrevistas ao músico e ainda o Livro de Curso de Zeca Afonso, informou a autarquia, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A homenagem, que é feita no ano em que se assinalam os 30 anos da morte do cantor, vai contar ainda com uma conferência, uma mesa redonda, uma visita guiada e dois concertos.