Actualidade

Mais de 250 pessoas, entre as quais 62 crianças, foram vítimas de execuções selvagens entre março e junho na região do Kasai, centro da República Democrática do Congo, indica um relatório das Nações Unidas hoje divulgado.

O documento, segundo a Agência France Presse, foi elaborado por um grupo de investigadores do Alto Comissariado para os Direitos do Homem da Organização das Nações Unidas (ONU) e analisa os massacres étnicos na região de Kasai.

Entre as 62 crianças executadas, por agentes do Estado, milícias ou rebeldes, 30 tinham menos de oito anos de idade.