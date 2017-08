Actualidade

A atividade de alojamento turístico registou uma subida de 11,6% nas dormidas em 2016, para 59,4 milhões, enquanto as receitas totais cresceram 18,1%, para 3,1 mil milhões de euros, informou hoje o INE.

Segundo as Estatísticas do Turismo, "o setor de alojamento turístico (hotelaria, turismo no espaço rural e de habitação e ainda o alojamento local), totalizou 21,3 milhões de hóspedes e 59,4 milhões de dormidas, correspondendo a aumentos de 11,1% e 11,6%".

Em 2015, o número de hóspedes tinha aumentado 10,9% e as dormidas 9,1%, recorda o Instituto Nacional de Estatística (INE).