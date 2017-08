Autárquicas

Assunção Cristas entregou hoje, no tribunal, as listas do CDS-PP à Câmara de Lisboa, com independentes e quase uma paridade entre homens e mulheres, assumindo que luta para "o máximo", a vitória.

Em declarações à Lusa, antes da entrega das listas, no Palácio da Justiça, em Lisboa, a líder do CDS assumiu que a sua ambição é ganhar, mais do que disputar os votos com o PSD nas eleições de 01 de outubro, em Lisboa.

"A minha ambição é ganhar as eleições", disse, depois de lembrar que a última vez que o CDS concorreu sozinho obteve 6,9% e que é essa a sua base.