Actualidade

O fim de semana vai ser marcado por céu pouco nublado ou limpo e temperaturas acima dos 35 graus Celsius nas regiões do Interior e no sotavento algarvio, disse a meteorologista Madalena Rodrigues.

De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os próximos dias e até ao início da próxima semana vai predominar o céu pouco nublado ou limpo, prevendo-se apenas alguma nebulosidade nas regiões do norte e centro até meio da manhã.

"No que diz respeito às temperaturas, estamos a prever uma pequena descida da máxima no sábado, uma ligeira subida domingo e nova descida na segunda-feira, mas a partir de terça-feira vamos ter uma subida gradual dos valores das temperaturas", disse.