O crescimento das dormidas de estrangeiros no setor de alojamento turístico foi o dobro do registado no número de residentes, em 2016, com o primeiro a subir 12,1% e o segundo 6,3%, segundo o INE.

"As dormidas dos residentes atingiram 14,2 milhões, refletindo um crescimento de 6,3%, quando em 2015 tinham subido 5,7%", refere a publicação Estatísticas do Turismo hoje divulgada.

As dormidas de "estrangeiros (37,2 milhões) aumentaram 12,1%", uma aceleração relativamente à subida de 7,5% registada em 2015, acrescenta o Instituto Nacional de Estatística (INE).