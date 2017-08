Actualidade

O Sporting de Braga vai disputar uma vaga na fase de grupos da Liga Europa frente aos islandeses do FH Hafnarfjördur, ditou o sorteio hoje realizado, em Nyon, na Suíça.

Os bracarenses, que superaram o AIK, com um empate 1-1 na Suécia e um triunfo caseiro por 2-1, após prolongamento, vão defrontar os bicampeões islandeses, que foram eliminados pelos eslovenos do Maribor na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, com duas derrotas por 1-0.

O jogo da primeira mão vai ser disputado em Hafnarfjördur, a 17 de agosto, e o da segunda em Braga, a 24.