A seguradora alemã Allianz anunciou hoje um lucro de 3.810 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, superior em 17,9% face a igual período de 2016, suportado sobretudo nos bons resultados dos seguros Vida e Saúde.

A Allianz, que a 26 de julho tinha divulgado as contas do segundo trimestre, explicou que o resultado operacional do grupo na primeira metade deste ano foi de 5.860 milhões de euros, 15,7% acima do alcançado em idêntico período do ano passado, referiu em comunicado.

Além disso, a companhia seguradora referiu que o resultado líquido atingido no primeiro semestre deste ano foi também influenciado positivamente pela gestão dos fundos Pimco.