Actualidade

O Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, inaugurou hoje a maior barragem do país, em Laúca, e lançou a primeira pedra em Caculo Cabaça, que a vai superar, obras no rio Kwanza avaliadas em 7.500 milhões de euros.

De iniciativa do Estado angolano, as duas barragens estão instaladas ao longo de cerca de 20 quilómetros do rio Kwanza, entre as províncias de Malanje e do Cuanza Norte, e representam as maiores obras públicas na liderança de José Eduardo dos Santos, que abandona o poder depois das eleições gerais de 23 de agosto, às quais não se recandidata, ao fim de 38 anos.

Nas duas cerimónias, que decorreram ao início da tarde, entre as 13:15 e as 14:40, além da generalidade dos ministros angolanos e do chefe de Estado, esteve igualmente o vice-Presidente, Manuel Vicente.