Actualidade

O CDS-PP acusou hoje o Governo de fazer "austeridade nas costas dos portugueses", pedindo os centristas uma alteração à lei de enquadramento orçamental para se saber no detalhe "onde não está a ser gasto o dinheiro" do Orçamento.

"O Governo faz austeridade nas costas dos portugueses, o que entendemos ser perverso", advogou o deputado centrista João Almeida, em declarações à agência Lusa no dia seguinte a saber-se que 2016 foi o ano em que houve maiores montantes cativados (1.746,2 milhões) dos últimos oito anos.

"Temos uma iniciativa para que isso não se possa repetir", prosseguiu o parlamentar do CDS-PP, referindo-se a um projeto de lei, para se debater antes das discussões do Orçamento do Estado para 2018, onde é pedido que nos boletins de execução orçamental mensais sejam incorporados os valores "ministério a ministério, organismo a organismo" que estão a ser cativados.