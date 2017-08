Actualidade

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), órgão regulador do setor no Brasil, pediu que a operadora Oi refaça o seu plano de recuperação judicial para que seja submetido aos credores no final de setembro.

"Ao final da reunião, requestou-se a apresentação de versão reformulada do plano de recuperação judicial, o que será objeto de ofício para tal fim", disse a Anatel num comunicado.

O regulador brasileiro disse que a decisão foi tomada após uma reunião com os principais executivos da Oi realizada nesta semana, na qual foi detalhado o andamento do processo de recuperação judicial da companhia, que tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.