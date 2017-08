Workshops

Petiscos, panquecas, sobremesas geladas e comida do mundo. São muitas e variadas as formações previstas para este mês na Academia Time Out. Mercado de Campo de Ourique celebra Dia Internacional da Cerveja.

Se for daqueles que gosta de colocar as mãos na massa este texto é para si. Ao longo deste mês, a academia do Time Out Market, em Lisboa, tem uma lista de formações (com refeição incluída) pensadas para a estação mais quente do ano.

Os workshops arrancam logo com os petiscos de verão (dia 4, às 20h), sejam eles doces ou salgados, do berbigão aos cogumelos gratinados. Também este fim de semana (dia 5, 11h), há uma Masterkids para panquecas e batidos, destinada a um adulto e uma criança, onde se dá largas aos pequenos-almoços criativos.

Até ao fim do mês, as possibilidades são imensas: receitas de verão de bacalhau (dia 11); Masterkids de sobremesas geladas (dia 12); Cozinha do Mundo focada no Médio Oriente (dia 18) ou no Perú - Ceviches e não só (dia 19); Masterkids “Faz o teu próprio hambúrguer” (dia 19).

Já um sucesso, também está de volta o workshop sobre pastéis de nata (dias 6, 10, 13, 17 e 20).

Os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteira Time Out (piso 0 do Mercado da Ribeira) e na Ticketline. Ou, se preferir, pode reservar através de reservas@academiatimeout.pt.

Mais informações através do 213 470 673 ou academia@timeoutmarket.com.

Entretanto, celebra-se esta sexta-feira, dia 4, o Dia Internacional da Cerveja. Para assinalar a data, o Mercado de Campo de Ourique oferece descontos na cerveja Sagres e brindes do novo kit da marca, proporcionando a oportunidade perfeita para viver entre amigos os feitos de Portugal.

Neste âmbito, e seguindo o mote “Ninguém nos Para”, ao longo do mês de agosto, às quintas-feiras, das 18h às 24h, a cerveja Sagres 0,20l custa apenas €1.

Os visitantes do mercado podem ainda desfrutar da melhor gastronomia nos diversos espaços de restauração.