Entrevista a Ansel Elgort

Volta a brilhar em ‘Baby Driver’, filme que acaba de estrear nas salas de cinema nacionais. Mas Ansel Elgort tem outras paixões onde vai dando cartas, como a moda e a música. É delas que também fala ao Destak.

Aos 23 anos, Ansel Elgort, patinho dourado, ficou ainda mais resplandecente. Agora, em Baby Driver, até adquiriu uma certa aura Marlon Brando – como se a gireza toda dele não fosse por si bastante para criar estampidos descontrolados nas bilheteiras das matinés.

Mas vamos por partes, a começar pelos pés e a terminar no seu semblante de inocente eterno. O Ansel tem mais de dois metros de altura. Vem de Nova Iorque. É realeza artística, sendo que o pai é fotógrafo de nomeada que decidiu dar ao filho o nome do grande mestre da fotografia americana, Ansel Adams.

A carreira do rapaz, seja na série Divergent ou num drama açucarado como The Fault In Our Stars, vive da hospitalidade no olhar dele. O trabalho exibido em Baby Driver é mais rápido, mas nem por isso menos dependente da boa vontade, alegria e divertimento que a juventude dele suscita. Sobretudo quando, ao volante, carrega no pedal e nos leva no embalo de uma canção.

Estranhamente para um rapaz com ar tão sereno, os seus filmes têm invariavelmente uma grande componente de exercício físico. Gosta de andar de um lado para o outro todo afogueado?

Adoro qualquer oportunidade que me faça sentir vivo e ativo. Claro que na série Divergent a minha disposição é diferente porque, no meio da correria, tenho de continuar a fingir que sou o tipo que não gosta de muita atividade ao ar livre. Mas, na vida de todos os dias, sou sempre o primeiro a ir atirar umas bolas de basquete à tabela. Faço desporto diariamente. Se não for o basquete, é montanhismo ou boxe. Para o Baby Driver, a minha expetativa era bem alta, porque me apetecia mesmo fazer um trabalho arriscado de duplo de cinema nas cenas mais acrobáticas e rápidas. Neste filme consegui realizar esse sonho.

O filme, apesar do barulho dos tiros no ar e dos pneus no alcatrão, tem uma enorme pauta musical. É um filme quase musical. Que relação tem com a música?

A música imprime o ritmo da minha vida. Estou constantemente a trabalhar em projetos musicais. Aliás, as últimas três noites foram passadas em estúdio. Das sete da noite às três da manhã vou estar numa cabine de som a traba-lhar numas composições. Ouço as canções que tenho na cabeça, ponho tudo no papel, escrevo as letras, enfim, estou fascinado com todo este processo. É verdade que, no meio disto tudo, não tenho dormido grande coisa. Mas prefiro ter falta de sono do que viver sem criatividade.

O Baby deste filme é uma verdadeira enciclopédia discográfica. Também sabe muitas canções de cor? Alguma das suas canções preferidas foi usada nas cenas de ação?

Havia uma cena em que o realizador queria que a canção fosse o Harlem Shuffle mas, nos ensaios, quando me perguntou qual era o tema que eu conhecia mesmo bem, optei pelo Easy, dos Commodores. Acabou por ficar essa porque eu conhecia cada som, cada lambidela de guitarra, cada movimento. É impossível não ir no ritmo da canção e sentir cada nota.

Tem planos para se dedicar de corpo inteiro à música? Quando é que o público vai poder ouvir uma coletânea maravilhosa com os seus temas inovadores?

Uma das minhas canções foi lançada a 2 de junho. Chama-se You Can Count on Me, que fiz na companhia de um rapper jovem chamado Logic. Estou, igualmente, em fase de lançamento de outro tema, o All I Think About Is You. Tenho canções suficientes para fazer um álbum, mas aquilo que me dizem é que, atualmente, todos os artistas novos andam a fazer singles. Acho que é isso que vou fazer. A ver se consigo publicar um single todos os meses, até me sentir pronto a partilhar todo um álbum.

O Baby no título do filme é apenas uma espécie de nome de guerra, uma alcunha, um mimo. Lá em casa a sua mãe usa que nome quando quer a sua atenção?

Ansel. A minha mãe sempre me chamou Ansel. Tenho uma mãe que respira amor. Por acaso, nisso tive imensa sorte. Ambos os meus pais me dão carradas de carinho. A minha mãe, por vezes, está a falar comigo e diz “my love”. Acho que, para alem destes, nunca tive outros nomes.

Ainda na questão de chamar nomes e inventar coisas, como foi com os seus irmãos?

A minha irmã tratava-me por Ans. O meu irmão preferia chamar-me Ansolo. Aliás, foi aí que fui buscar o meu nome artístico de DJ. Era o nome que o meu irmão me deu, Ansolo.

Fico sempre surpreendido com o seu à-vontade diante de uma lente observadora, seja ela de fotografia ou de cinema. Como está a sua carreira de modelo?

Comecei a fazer moda muito cedo. Mais recentemente, fiz a campanha publicitária da Prada em 2015, para roupa. Este ano apareço nos anúncios de perfume. Sim, tenho trabalhado com muitas revistas, da Vogue à Seventeen, mas ultimamente a moda tem sido mais centrada no meu trabalho com o atelier Prada. Gosto imenso. Desde logo, há as sessões de fotografia com o Steven Meisel. Na maquilhagem, Pat Mcgrath. Vou para Itália, passo lá uns tempos, tudo muito agradável. Bónus extra: durante as sessões de fotografia há ótima comida à disposição. A Prada toma tão bem conta de mim. Mas, se vamos a falar daquilo que quero mesmo fazer para o resto da vida, as minhas energias criativas vão sobretudo para a arte dramática e para a música.

O que tem vestido hoje? Prada?

Não é Prada, não. Mas, se calhar, devia. É Valentino. Os anéis e o relógio são Cartier. Também é outra marca que me trata bem. Ainda me deixam ficar com umas coisas.