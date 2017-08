Actualidade

O Governo suspendeu a aplicação do plano de ajustamento financeiro na Câmara Municipal de Alvaiázere, no distrito de Leiria, face às boas contas do município, informou hoje a autarquia.

A suspensão do plano de ajustamento e das suas obrigações foi decretada através de despacho conjunto do secretário de Estado das Autarquias Locais e do secretário de Estado do Tesouro, sendo que a decisão deveu-se "à gestão financeira rigorosa do executivo" e "ao cumprimento do limite de dívida evidenciado no ano de 2016", anunciou hoje o município, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Em 2012, a Câmara de Alvaiázere aderiu ao Plano de Apoio à Economia Local (PAEL) para conseguir liquidar a dívida a fornecedores e aliviar a própria "tesouraria das empresas com atividade no território", explana o comunicado.