Actualidade

As regiões do Algarve, do Norte e do Centro estão desde hoje, e por um período de 72 horas, em risco muito elevado a máximo de incêndio, segundo uma informação da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Analisada a situação meteorológica definida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que prevê tempo quente e seco e uma intensificação do vento nas próximas 72 horas, a ANPC determinou que "os índices de risco de incêndio irão manter-se nas classes de 'muito elevado' a "máximo" nas regiões do Algarve e nas regiões do Norte e Centro, com exceção do litoral".

Em função da previsão meteorológica de tempo quente e seco e vento moderado existem "condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios florestais", refere o comunicado.