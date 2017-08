Actualidade

O segundo disco dos portugueses First Breath After Coma, "Drifter", foi hoje editado na Alemanha, Suíça e Áustria, em mais um passo para a internacionalização da banda de Leiria.

Lançado em Portugal em maio de 2016 e candidato a melhor disco europeu pela IMPALA - Associação de Empresas de Música Independente, "Drifter" tem edição em formato CD e vinil naqueles três países europeus pela PopUp Records.

Roberto Caetano, um dos elementos dos First Breath After Coma, explica à agência Lusa que a oportunidade surgiu após a atuação no festival Reeperbahn, em Hamburgo.