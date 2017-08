OE2018

O Ministério das Finanças quer que os serviços indiquem, na orçamentação para 2018, "uma a cinco iniciativas" de poupança de despesa, obrigando os que não o façam a "apresentar uma justificação fundamentada" para tal.

O ministério de Mário Centeno já transmitiu aos serviços as instruções para a preparação do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) e, de acordo com a circular publicada na Direção-Geral do Orçamento (DGO), uma das regras previstas é que os serviços incluam nos seus planos orçamentais "detalhes sobre iniciativas de melhoria da eficiência e de controlo da despesa que permitam acomodar o efeito de novas pressões orçamentais, mas também gerar folgas financeiras para acomodar eventuais novos projetos".

O Governo pede aos serviços que apresentem "uma a cinco iniciativas" de poupanças internas e enuncia cinco áreas em que podem apresentar propostas.