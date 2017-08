Actualidade

A companhia Saeta Yield fez um acordo com a ProCME, filial portuguesa do Grupo ACS, para comprar a Lestenergia Exploração de Parques Eólicos, dona de nove parques e que representam 144 megawatts, em Portugal.

A operação prevê o pagamento de 104 milhões de euros dos fundos próprios da Lestenergia, o que, segundo a Saeta, representa um valor empresarial total de 186 milhões de euros (incluindo dívida).

Por outro lado, a ACS comunicou que, depois do pagamento de impostos, a venda significa um lucro de "aproximadamente 12 milhões de euros".(Corrige no primeiro parágrafo o valor da potência energética produzida em Portugal e no terceiro parágrafo o valor dos lucros da venda)