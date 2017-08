Actualidade

A agência de notação financeira Standard & Poor's (S&P) decidiu hoje manter o 'rating' para a dívida em moeda externa de Moçambique em 'Incumprimento Seletivo' e também manteve a dívida emitida em meticais abaixo da recomendação de investimento.

"A S&P Global Ratings afirmou hoje o 'rating' em moeda externa de curto e longo prazo em 'Incumprimento Seletivo' ['Selective Default', no original em inglês] da República de Moçambique e o 'rating' das emissões soberanas de curto e longo prazo em moeda nacional em B/B-", lê-se na ação de 'rating' anunciada hoje na página da agência.

A perspetiva de evolução para as emissões de dívida em meticais mantêm-se estáveis, o que significa que "não é previsível que haja uma melhoria na avaliação da dívida interna nos próximos 12 meses", enquanto as emissões em moeda externa, os chamados 'eurobonds', não têm uma previsão de evolução porque são um facto - o incumprimento financeiro - e não uma avaliação da capacidade do emissor para pagar aos credores.