Incêndios

O incêndio que lavra desde a tarde de sexta-feira em Cabeça das Mós, Sardoal, foi "agarrado" ao final da noite estando os bombeiros a combater frentes de incêndios que "continuam a ceder" aos meios no terreno.

Em declarações à Lusa às 00:00, a partir do posto de comando instalado em Cabeça das Mós, o presidente da Câmara de Sardoal, município do distrito de Santarém, disse que "confirmaram-se as melhores previsões, as coisas estão controladas e o fogo está agarrado", tendo feito notar que os bombeiros no terreno vão ter ainda "muito trabalho pela frente em termos de fechar a ocorrência e debelar eventuais reacendimentos".

Miguel Borges, para quem "tudo se conjuga" para que o fogo seja controlado rapidamente, lembrou um combate "complicado, principalmente pelo vento, pelos reacendimentos, e proximidade de habitações", durante a tarde, tendo manifestado a "confiança", em declarações à Lusa, cerca das 21:30, por existirem "fatores favoráveis" ao combate, como um "grande número de meios" e, com o cair da noite, a "descida das temperaturas e o aumento da humidade" no local.