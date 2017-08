Actualidade

A agência de notação financeira Standard & Poor's (S&P) considera que este ano a economia de Moçambique vai crescer 4% e que a dívida pública vai descer de 128,1% do PIB para 111,7% em 2020.

"As pressões económicas externas sobre o crescimento do PIB real melhoraram, de alguma forma, durante este ano", diz a S&P, vincando que o fortalecimento do metical e a subida dos preços dos alumínio e do carvão "vão aumentar a produção e os investimentos e, juntamente com os investimentos relacionados com o setor do gás natural líquido, vão suportar um ressalto no crescimento do PIB real, que deverá aumentar, em média, 5,5% entre 2017 e 2020".

No relatório sobre a avaliação do 'rating' de Moçambique, hoje divulgado, a S&P escreve que a aceleração do crescimento da economia, de 3,8% em 2016 para 4% este ano e um ponto percentual acima em cada ano até 2020 "será alicerçada nos desenvolvimentos positivos na indústria do gás, como a Decisão Final de Investimento da ENI na Bacia do Rovuma", cujos principais contributos para a economia só vão sentir-se depois de 2020, o horizonte das previsões da S&P.