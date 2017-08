Actualidade

O procurador especial norte-americano, que está a investigar a alegada ingerência de Moscovo nas presidenciais de 2016, pediu recentemente à Casa Branca registos sobre Michael Flynn, ex-assessor para a Segurança.

De acordo com a edição de sexta-feira do diário The New York Times, este é o primeiro pedido de documentos feito à Casa Branca por Mueller, desde que assumiu a investigação em maio.

Além dos documentos, os procuradores que trabalham com Mueller estão a tentar obter testemunhos sobre se Flynn recebeu dinheiro do governo da Turquia nos últimos meses da campanha eleitoral para as presidenciais norte-americanas, indicou o jornal, que cita fontes próximas da investigação.