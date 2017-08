Actualidade

As divergências no Mar do Sul da China e os testes de mísseis balísticos norte-coreanos vão dominar hoje, em Manila, a reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

A reunião, que está a decorrer no centro de convenções em Manila, começou a meio da manhã, sem o habitual dispositivo de segurança destes encontros.

O chefe da polícia da área metropolitana de Manila, Oscar Albayalde, afirmou que o Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, manifestou desdém pelo estabelecimento de cordões de segurança, muito inconvenientes para a população. Ainda assim, a polícia destacou alguns milhares de agentes na capital e definiu zonas de exclusão aérea e marítima num perímetro em redor do local do evento.