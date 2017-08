Mau tempo

A capitania do Porto do Funchal emitiu hoje um aviso de mau tempo para os mares do arquipélago da Madeira, recomendando que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.

O aviso tem por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera relacionadas com vento forte.

A mesma nota refere que o vento vai soprar entre os 51 e os 62 quilómetros por hora de qualquer direção.