Actualidade

De sorriso pronto, Sérgio, Anabela e Rafael brindam os clientes que entram no Centro Comercial da Torre com uma prova de queijo, presunto ou licor; uma forma de conquistar clientes que nos meses de verão não abundam pela Serra da Estrela.

"No verão, temos de conquistar as pessoas, mostrar-lhes que o produto é bom e de qualidade. Se não fosse assim, ainda vendíamos menos", explica, à agência Lusa, Anabela Mendes, que trabalha numa das lojas do Centro Comercial da Torre.

Além de Anabela Mendes, estão ao serviço Sérgio Branquinho e Rafael Pinto, neste domingo, ainda em julho. São três funcionários, mas seriam seis ou sete, se este fosse um fim de semana de inverno.