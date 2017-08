Actualidade

A ocupação média por quarto no Algarve registou uma descida de 1% em julho, em comparação com o período homólogo de 2016, tendo-se situado nos 86,5%, anunciou a principal associação hoteleira da região.

Esta descida não afetou o volume de vendas, que "aumentou 4,5% durante o mês" passado, frisou a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), que divulgou na sexta-feira os dados reunidos pelo seu gabinete de estudos sobre a ocupação referente a julho de 2017.

O mercado emissor de turistas que mais contribuiu para estes números foi o alemão, com uma subida de 11,7%, precisou a AHETA, acrescentando que o mercado britânico registou uma descida de 12,6%, justificada pela associação hoteleira algarvia com a saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit) e a "consequente desvalorização da libra em 15% no último ano".