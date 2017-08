Actualidade

Uma onda de calor que se espalhou pela Europa esta semana levou a recordes de temperatura por vários dias, provocando pelo menos duas mortes, o que levou as autoridades a emitirem alertas de tempo.

As elevadas temperaturas em Itália, em partes da França e de Espanha e ainda nos Balcãs, provocou dezenas de incêndios florestais, levou a um aumento do consumo de energia e de água e estragou diversas culturas.

Em algumas áreas, as autoridades emitiram restrições de trânsito e proibiram atividades ao ar livre na parte mais quente do dia, já que as temperaturas atingiram mais de 40 graus centígrados (40.ºC).