Actualidade

O português Miguel Oliveira, terceiro classificado da categoria de Moto2 do Mundial de motociclismo de velocidade, prolongou por um ano - até 2018 - o contrato com a equipa oficial KTM, anunciaram hoje as duas partes.

A KTM é o primeiro construtor com presença oficial nas três classes, mantendo a aposta em Miguel Oliveira e no sul-africano Brad Binder, que também prolongou o vínculo com a equipa oficial da marca austríaca até 2018.

"Estou extremamente orgulhoso de poder renovar por mais um ano com a equipa de Moto2 Red Bull KTM Ajo. No ano de estreia do nosso projeto já estamos a conseguir grandes feitos, em circuitos onde não tínhamos referências", disse Oliveira, citado pela sua assessoria de comunicação.