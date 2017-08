Actualidade

Pelo menos duas pessoas morreram e 20 foram detidas numa megaoperação militar e policial nas favelas do norte e do oeste do Rio de Janeiro, ordenada pelo Governo brasileiro, para combater o crime organizado.

A operação, batizada como "Onerat" (cargas) e que conta com a participação de mais de 5.000 efetivos do exército e da polícia, destina-se a cumprir cerca de 50 mandados de detenção e está em curso em bairros dos complexos de Jacarepaguá, Lins e São João, onde durante a madrugada foram mortos pelo menos dois suspeitos em "atos de resistência policial", segundo o secretário da Segurança do Rio, Roberto Sá.

Estão mobilizados cerca de 3.600 militares do exército, outros 1500 dos distintos corpos da polícia, mais de 600 veículos das Forças Armadas e 70 blindados.