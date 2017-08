Supertaça

Luisão tornou-se hoje o futebolista com mais troféus conquistados ao serviço do Benfica, ao ajudar os 'encarnados' a vencerem a Supertaça Cândido de Oliveira, diante do Vitória de Guimarães (3-1), em Aveiro.

A cumprir a 15.ª temporada consecutiva na Luz, o experiente central e capitão das 'águias', de 36 anos, arrecadou o 20.º troféu pelo clube e isolou-se no topo dos jogadores mais titulados do emblema da Luz.

Com a conquista da Taça de Portugal, em maio, precisamente frente ao Vitória de Guimarães, Luisão tinha igualado os 19 troféus de Nené, antigo avançado que representou o Benfica entre 1968 e 1986.