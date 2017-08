Incêndios

A Autoestrada A4 foi reaberta ao trânsito depois de ter estado cortada quase sete horas, em ambos os sentidos, devido a um incêndio no concelho de Amarante, distrito do Porto, de acordo com a GNR.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) adiantou à agência Lusa que a circulação do trânsito foi restabelecida nos dois sentidos - Porto Amarante/Amarante Porto - pelas 22:50.

A essa hora, segundo indicava a página da internet da Proteção Civil, o fogo que lavra no concelho de Amarante desde o início da tarde "está em fase de resolução".