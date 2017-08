Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos afirmou no sábado que as novas sanções do Conselho de Segurança da ONU contra a Coreia do Norte vão ter "um impacto financeiro muito grande".

"O Conselho de Segurança das Nações Unidas acabou de votar 15-0 para sancionar a Coreia do Norte. China e Rússia votaram ao nosso lado. Impacto financeiro muito grande!", afirmou Donald Trump na conta pessoal na rede de mensagens intantâneas Twitter.

"A resolução das Nações Unidas é o único e maior pacote de sanções alguma vez adotado contra a Coreia do Norte. Cerca de mil milhões [de dólares, cerca de 850 milhões de euros] em custos para a Coreia do Norte", acrescentou o Presidente, que deu início a um período de férias no luxuoso clube de golfe de Bedminster (Nova Jérsia), onde vai passar duas semanas.