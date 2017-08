Síria

O exército sírio conquistou no sábado o último bastião do grupo extremista Estado Islâmico (EI) na província de Homs (centro), abrindo o acesso ao leste do país, informou hoje uma organização não-governamental síria.

De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), as forças governamentais tomaram Al-Sukhna na sequência de intensos combates de artilharia e bombardeamentos aéreos russos, aliados de Damasco.

A conquista da localidade não foi ainda confirmada pela Governo de Bashar al-Assad.