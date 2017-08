Actualidade

O pedido de "nunca mais" repetido novamente, no 72.º aniversário do bombardeamento atómico de Hiroshima, no Japão, ganhou este ano uma urgência renovada com os testes de mísseis da Coreia do Norte.

O "inferno não é uma coisa do passado", declarou o presidente de Hiroshima, Kazumi Matsui, na declaração de paz na cerimónia que assinalou hoje o bombardeamento atómico da cidade (oeste) pelos Estados Unidos, a 06 de agosto de 1945.

"Enquanto as armas nucleares existirem e os políticos ameaçarem usá-las, o horror que causam pode saltar para o nosso presente a qualquer momento", alertou o responsável, numa referência aos testes de mísseis norte-coreanos.