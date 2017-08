Brexit

O Reino Unido está pronto para pagar até 40 mil milhões de euros à União Europeia, no âmbito da saída do país do bloco comunitário, noticiou hoje o jornal Sunday Telegraph, citando fontes governamentais.

Esta é a primeira vez que fontes britânicas referem um montante para a fatura do Brexit [saída do Reino Unido da UE], muito inferior aos 100 mil milhões de euros referidos por Bruxelas.

De acordo com o jornal, que cita responsáveis governamentais que pediram o anonimato, o Reino Unido estará disposta a pagar até 40 mil milhões desde que a UE aceite negociar as questões financeiras no âmbito de um acordo geral sobre as futuras relações entre Londres e o bloco europeu, nomeadamente as relações comerciais.