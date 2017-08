Actualidade

O Governo chinês pediu hoje o regresso de todas as partes às negociações sobre o programa nuclear da Coreia do Norte, depois de o Conselho de Segurança da ONU ter aprovado novas sanções contra Pyongyang.

Numa declaração, o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, pediu aos outros Governos para retomarem as negociações a seis, entre a Coreia do Norte, Estados Unidos, Rússia, Japão e Coreia do Sul, além de Pequim.

Wang afirmou que "o objetivo é trazer a questão nuclear na península [coreana] de volta à mesa das negociações e procurar uma solução através das negociações, até que a desnuclearização e estabilidade na península sejam alcançadas".