Actualidade

A Coreia do Norte ameaçou hoje responder com "mar de fogo" a qualquer ação militar ou sanções dos Estados Unidos, no dia seguinta à adoção pela ONU de novas medidas de pressão contra Pyongyang.

"No dia que os Estados Unidos se atreverem a provocar a nossa nação com armas nucleares ou com sanções, o território norte-americano ficará submerso num inimaginável mar de fogo", advertiu o diário oficial norte-coreano Rodong Sinmun.

Em editorial, o jornal acusou os Estados Unidos e aliados de manterem uma política hostil contra o país asiático e de arriscarem a autodestruição, sublinhando a necessidade de a Coreia do Norte ter armas nucleares para a sua defesa.