A existência de cerca de 15 mil armas nucleares no mundo e a "perigosa retórica sobre a sua utilização" agravam as ameaças atuais, disse hoje o secretário-geral da ONU.

"Assim, o nosso sonho de um mundo livre de armas nucleares continua longe de ser uma realidade", sublinhou António Guterres numa mensagem por ocasião do 72.º aniversário do bombardeamento atómico de Hiroshima (oeste do Japão), 06 de agosto de 1945.

"Os Estados que possuem armas nucleares têm uma responsabilidade especial e devem assumir passos concretos e irreversíveis para o desarmamento nuclear", alertou, na mesma mensagem lida pela sub-secretária geral da ONU e Alta representante para o desarmamento, a japonesa Izumi Nakamitsu.