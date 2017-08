Actualidade

As reivindicações de Pequim sobre o Mar do Sul da China continuavam hoje a dividir os chefes da diplomacia dos países do Sudeste Asiático, reunidos em Manila.

Os chefes da diplomacia da associação dos países do Sudeste Asiático (ASEAN) não chegaram a acordo sobre o comunicado conjunto, que devia ter sido divulgado no sábado.

Novas negociações realizadas esta manhã não permitiram desbloquear a situção, com o Camboja a aliar-se à Pequim.