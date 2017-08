Incêndios

Um cenário de casas destruídas, sem telhado e entulhadas de pedras, leva quem visita a pequena aldeia de Soito, no concelho de S. Pedro do Sul, a pensar que foi recentemente atingida por uma tragédia.

A tragédia realmente aconteceu, mas já há um ano, quando as chamas de um incêndio que tinha começado no concelho vizinho de Arouca chegaram à aldeia. No entanto, por ali parece que o tempo não passou.

Das seis casas que arderam - que não eram de primeira habitação - nenhuma foi recuperada e muitos dos animais que morreram não chegaram a ser substituídos.