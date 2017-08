Incêndios

Perto de 25 mil hectares arderam durante um incêndio de grandes dimensões que começou em agosto de 2016 em Arouca (Aveiro) e que alastrou a S. Pedro do Sul (Viseu), concelhos que, um ano depois, ainda estão a recuperar desta calamidade.

Só em Arouca, entre 07 e 17 de agosto de 2016 arderam 15.500 hectares de floresta, o que provocou prejuízos que a autarquia estima em "mais de 100 milhões de euros".

Segundo o presidente da Câmara, José Artur Neves, "as contas são fáceis de fazer: eucaliptos de 0 a 6 anos de idade não valem nada, mas de 6 a 10 anos ainda se podem vender. Ora, se metade da área ardida tinha eucaliptos com menos de seis anos, que se deram por perdidos, o prejuízo do proprietário foi de 8.000 euros por hectare".