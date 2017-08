Síria

O Exército sírio ganhou terreno no norte e no centro do país e aproximou-se da importante província de Deir Ezzor (leste), controlada em grande parte pelo grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI), indicou hoje uma ONG.

Estes progressos foram "significativos" a sul da cidade de Raqa (norte), precisou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), adiantando que apenas quatro quilómetros separam as forças pró-regime da cidade de Madan, a última controlada pelo EI nos arredores de Raqa e que é próxima da fronteira entre Raqa e Deir Ezzor.

A província de Deir Ezzor está nas mãos do EI, com exceção de uma fração da capital com o mesmo nome que é controlada por civis e tropas pró-governamentais.